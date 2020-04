Rolling Stones udgiver ny musik for første gang i otte år

The Rolling Stones har torsdag udgivet et sprit nyt nummer.

Nummeret hedder 'Living in a Ghost Town', og det er den første originale udgivelse fra de rutinerede herrer siden 2012, skriver blandt andet BBC og The Gurdian.

Med tekst som 'Livet var så smukt, nu er vi alle locked down / Føler mig som et spøgelse, der bor i en spøgelsesby', skulle man tro, at Rolling Stones var direkte inspireret af den hærgende coronapandemi.

Det er dog ikke helt tilfældet. Men da bandet så, hvad der sker i verden lige nu, besluttede de sig for at udgive den nu. Singlen blev oprindeligt indspillet sidste år, men er blevet gjort færdig under coronakrisen.

'Vi tænkte, den ville resonere med de tider, vi lever i', udtaler Mick Jackker i en pressemeddelelse og tilføjer:

'Vi arbejdede på den i isolation. Og her er den.'

Spillede sammen adskilt

Sidst, Rolling Stones udgav nyt originalt materiale for otte år siden, var det to numre på greatest hit albummet 'Grrr!'. Titlerne på singlerne var 'Doom and Gloom' og 'One More Shot'.

Sidst, de udgav et nyt album kun med originale, nye numre, var albummet 'A Bigger Bang' fra 2005.

Selvom det er første gang, bandet udgiver ny musik, er de stadig i fuld gang med at spille koncerter - for tiden i online-format. Natten til søndag spillede de gennem fire separate video-forbindelser en koncert til One World: Together at Home (En Verden,: Sammen der hjemme), hvor overskuddet gik til WHO.

Sådan så det ud, da Rolling Stones gav koncert til One World: Together at home

Til støttekoncerten, der udelukkende fandt sted online, gav blandt andre også superstjernerne Lady Gaga, Paul McCartney og Beyoncé også koncert.

Til støttarrangementet blev omkring 150 millioner dollar, hvilket svarer til over en milliard danske kroner, doneret. Overskuddet går til bekæmpelse af coronavirus.