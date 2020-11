Roser lægerne: - Jeg fik tre år mere med ham

I 2017 fik Eddie Van Halen at vide, at han kun havde seks uger tilbage at leve i. Han døde i oktober 2020

Eddie Van Halens søn Wolfgang har været ude og rose lægerne, der behandlede faren i de sidste år af hans liv.

Det gør han i et interview med The Howard Stern Show, hvor han også fortæller, at Eddie Van Halen blandt andet kæmpede med fase fire lungekræft.

Wolfgang fortæller, at Eddie tog til Tyskland for at få behandling, da han fik at vide, at han havde seks uger tilbage at leve i.

- Hvad end de gør derovre (red. i Tyskland), så er det fantastisk, fordi jeg fik tre år mere med ham, fortæller Wolfgang Van Halen til Howard Stern.

Eddie og Wolfgang Van Halen har spillet sammen i bandet Van Halen siden 2006. Foto: Kevork Djansezian/Ritzau Scanpix

29-årige Wolfgang fortæller, at farens sygdom for alvor blev slem i starten af 2019, da han var involveret i et motorcykeluheld, hvor han efterfølgende var diagnosticeret med en hjernetumor.

Wolfgang Van Halen spillede bas i bandet fra 2006 og frem til farens død, der har lagt det verdenskendte bands fremtid uvis hen.

Han har netop udgivet en nye sang, 'Distance', der er en hyldest til Eddie Van Halen.

- Vi havde et virkelig tæt bånd, og nu, resten af mit liv, vil jeg altid tænke på ham, uanset hvad jeg gør. Det er godt, men det gør også ondt, fortæller Wolfgang.

Eddie Van Halen døde 65 år gammel i oktober i år, efter han i lang tid også havde kæmpet med halskræft.

