Roxette genopstår efter dødsfald

Popduoen Roxette blev i december 2019 sat på ufrivillig pause. Her døde den kvindelige del af duoen, Marie Fredriksson, af kræft.

Siden har den mandlige halvdel, Per Gessle, overvejet, hvad der skulle ske med Roxette.

Han er nu kommet frem til en løsning, og nu genopstår det svenske band som trio og med nyt navn. Det skriver Göteborg Posten.

Det svenske bands nye navn bliver PG Roxette, og Per Gessle vil blive flankeret af to nye sangerinder, Helena Josefsson og Dea Norberg. Begge har tidligere sunget kor i Roxette.

- Jeg prøver ikke at erstatte Marie, og det er heller ikke det, jeg vil. Det var en fantastisk drøm, vi delte sammen, siger Per Gessle ifølge Göteborg Posten.

Roxette hittede især i 80'erne og 90'erne, hvor bandet blandt andet havde hits som 'The Look', 'Listen to Your Heart' samt 'It Must Have Been Love' fra filmen 'Pretty Woman'.

PG Roxette kommer med en ny single i maj og et album i september. Musikken indspilles med de gamle Roxette-musikere.

Til foråret tager PG Roxette på turné med 12 akustiske koncerter, hvor bandet vil spille sange fra hele Per Gessles karriere.

Burde der stå på en Twix-bar, at den er produceret via børnearbejde? Det mener filminstruktøren Miki Mistrati i Ekstra Bladets podcast 'Revolver'.