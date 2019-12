Roxette-Marie er død

Marie Fredriksson kendt fra den svenske popduo Roxette er død mandag morgen - 61 år gammel.

Det skriver svenske Aftonbladet, der har fået dødsfaldet bekræftet af Roxettes management.

- Det er med stor sorg, at vi må meddele, at en af vores største og mest elskede artister er gået bort. Marie Fredriksson døde om morgenen 9. december, lyder det fra hendes management, Dimberg Jernberg, i en pressemeddelelse.

Det oplyses dog ikke, hvad Marie Fredriksson er død af.

Foto: Per Lange

Også Per Gessle, der var den anden halvdel af Roxette, har udtalt sig om dødsfaldet, som han er i stor sorg over.

- Tiden går så hurtigt, så hurtigt. Det føles som i går, at Marie og jeg sad i min lille lejlighed i Halmstad og delte drømme. Og hvilken fantastisk drøm, vi fik delt, siger hendes Roxette-kollega Per Gessle i den forbindelse.

- Tak, Marie. Tak for alt. Du var en helt unik musikant. En sangskriver på et niveau, som vi aldrig nogensinde kommer til at opleve igen, siger han videre og fortsætter:

- Du var en helt vidunderlig ven i over fyrre år. Jeg er stolt, beæret og lykkelig over, at jeg fik så meget tid med dig, din varme, generøsitet og humor. Al min kærlighed til dig og din familie. Tingene vil aldrig blive det samme igen, lyder det fra Roxette-makkeren.

Se også: Det er slut: Roxette aflyser turne

Marie Fredriksson vil ifølge familien blive begravet i stilhed, hvor kun den nærmeste familie vil være til stede.

Marie Fredriksson bliver fulgt ind på scenen under Jelling Musikfestival i 2015. Foto: Per Lange

Kæmpede med alvorlig sygdom

Marie Fredriksson har tidligere kæmpet mod alvorlig sygdom. I september 2002 fik Fredriksson konstateret en malign tumor i hjernen, men blev i 2009 erklæret rask.

I sin selvbiografi fra 2015, 'Kärleken till livet', skrev Marie Fredriksson, at hun trods sine helbredsmæssige problemer havde lyst til og mod på livet.

- Egentlig føles det som om, jeg har forliget mig med, at jeg har en stråleskade, som jeg skal leve med. At det var sådan, det blev. Jeg har mistet mange år på grund af sygdommen, og der er også en tristhed over alderen. Men hver dag er jeg taknemmelig over at være her. Og at jeg stadig kan synge, skrev hun blandt andet.

I 2016 var Roxette på verdensturné, og siden meldte Marie Fredrikkson ud, at eftervirkningerne fra sygdommen forhindrede hende i at turnere yderligere i fremtiden.

- Kræften er ikke vendt tilbage. Men hun er næsten blind på det ene øje. Men det står værre til med hendes ben. Hun kan ikke gå, og hun har ikke energien til at rejse, sagde Per Gessle til tyske RTL i forbindelse med indstillingen af Roxettes turné.

Marie Fredriksson var gift med musikeren Mikael Bolyos, med hvem hun havde to børn - Inez Josefin Bolyos og Oscar Mikael Bolyos.

Marie Fredriksson havde et nært forhold til det svenske kongehus. I 2010 sang hun og Per Gessle 'The Look' til prinsesse Victoria og prins Daniels bryllup. Tre år senere sang hun 'Ännu doftar kärlek', da prinsesse Madeleines blev gift.

Roxette er blandt andet kendt for hits som 'It Must Have Been Love', 'Listen to Your Heart' og 'Spending My Time'. Duoen har igennem årene solgt mere end 75 millioner albums.