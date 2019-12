Roxette var deres tids ABBA

Den svenske popduo solgte flere end 75 millioner album. Deres betydning for svensk popmusik er ifølge musikekspert svær at overvurdere

ABBA er stadig svensk popmusiks ubetinget største succes, men Roxette kommer ind på en klar andenplads, vurderer Dan Rachlin, der som dj, tv- og radiovært har beskæftiget sig professionelt med popmusik i en menneskealder.

- Det er svært at måle nogen op imod Bjørn og Benny (Björn Ulvaeus og Benny Andersson, red.), men i forhold til kontinuerligt at kunne blive ved med at levere store pophits anser jeg Per Gessle som helt unik og en virkelig, virkelig stor international popkomponist, og det har hans indtjening og Roxettes hitlisteplaceringer også tydeligt bevist, siger Dan Rachlin.

Ifølge ham var det det velsmurte samspil mellem den erfarne spillemand og sangskriver Per Gessle og den nu afdøde, rå poptøs Marie Fredriksson, der gjorde, at duoen havde held med at slå igennem internationalt.

Roxette opnåede med sangene 'The Look', 'Listen to Your Heart', 'It Must Have Been Love' og 'Joyride' hele fire hitliste-topplaceringer i USA.

- På det tidspunkt, hvor de slår igennem, var hun en skøn drengepige med en rå udstråling og en rå vokal. Hendes vokal var jo ikke ABBA-følsom. Det er ikke ABBA-skøndang, der bliver leveret, men snarere en lidt mere rå popvokal, der passede godt ind i tiden i slut-firserne og start-halvfemserne, siger Dan Rachlin og tilføjer:

- Hun ikke typen, der optrådte i guldkjole og med opsat hår. Det var i jeans og cowboyjakke med en lidt punkagtig frisure. Der blev ikke spillet på de sædvanlige seksualitetsting.

- Blev de ved for længe?

- Det, synes jeg, er svært at sige noget fornuftigt om. Per Gessle var en klassisk spillemand, og jeg har egentlig altid oplevet, at han bare elskede at komme ud at optræde.

- Det er klart, at hun (Marie Fredrikkson, red.) i de sidste par år - lidt ala Kim Larsen - var nødt til at sidde ned, når hun var på scenen. Det blev pludselig noget andet. Men det var ikke mit indtryk, at hun mistede sin meget karakteristiske vokal.

Dan Rachlin vurderer, at Roxette vil blive husket som et af Sveriges allerstørste popsucceser. Foto: Peter Gravesen

- Virker hitsene stadig, og vil de blive husket?

- 'The Look' går stadig rent hjem, og 'It Must Have Been Love' er en af vor tids største kærlighedsballader - ikke mindst fordi den kom med på soundtracket til 'Pretty Woman'. Jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at vi kommer helt op i Beatles-klassen, men jeg tænker, at 'It Must Have Been Love' og et par andre vil blive ved med at blive spillet.