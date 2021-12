Runder vild milepæl

'All I Want for Christmas Is You' har rundet én milliard afspilninger på Spotify

Uanset hvad du måtte mene om julehittet, så kan du højst sandsynligt nynne med, når 'All I Want for Christmas Is You' brager ud af højttalerne.

For sidste år kunne Mariah Carey fejre, at hun som den første kunstner nogensinde har ligget nummer et på de amerikanske hitlister i fire årtier på grund af sin julebasker.

Én milliard

Og nu kan den 50-årige sangerinde fejre endnu en milepæl takket være sin populære jule-melodi.

På trods af sine 27 år på bagen hersker den nemlig stadig på hitlisterne verden over hvert år til december, og sangen har nu rundet én milliard afspilninger på musiktjenesten Spotify.

Det fejrer Mariah Carey blandt andet med et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun takker for de mange afspilninger.

'Tak til Spotify og til alle, der lytter til denne sang for at tilføje lidt festlighed til årstiden. Jeg værdsætter hver og en af disse én milliard afspilninger', skriver sangerinden i sit opslag.

Foto: Evan Agostini//Ritzau Scanpix

Sangen blev udgivet i 1994 og blev Mariah Careys 19. sang, der har opnået en førsteplads på Billboard Hot 100.