Sådan smadrer man karrieren

'Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan'. Instruktion: Julien Temple. Medvirkende: Shane MacGowan, Johnny Depp, Gerry Adams mfl. (Magnolia) 124 minutter. Premiere 23. april på CPH:DOX

Shane MacGowan er en af punkgenerations dygtigste poeter. Men sangskriveren har pisset sit talent væk.

Den britisk-irske drukkenbolt står bag juleklassikeren ’Fairytale of New York’, hvor et ægtepar udveksler nederdrægtigheder:

- I could have been someone, istemmer den bogstaveligt talt tandløse sanger.

- Well so could anyone! lyder responsen fra hans duetpartner, Kirsty MacColl.

Linjerne nagler selve essensen af kultikonets alkoholindsmurte tilværelse, som den blotlægges i Julien Temples afsindigt underholdende portrætfilm ’Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan’.

Manglede nosser

Inden den nu 63-årige galning forsumpede helt ned i sin kørestol, nåede han i 1980’erne at udsende en stribe forrygende skiver som frontfigur i folkpunkbandet The Pogues, der blandede The Dubliners og The Sex Pistols.

MacGowan blandede stoffer og sprut på olympisk niveau. Han fik hældt Guinness og whiskey indenbords i slipstrømmen fra modermælken på familiens farm i Tipperary, hvor man ’strintede ud ad hoveddøren og sked i markerne’.

23. april klokken 12 åbner den musikalske del af hovedstadens tilbagevendende festival for dokumentarfilm, CPH:DOX, med en mangfoldig række toner for øjnene. Hovedattraktionen er danmarkspremieren på 'Tina', der portrætterer superstjernen Tina Turner, men festivalen præsenterer også nye film om andre vægtige navne som blandt andre rocklegenden Tom Petty, den poetiske drukmås Shane MacGowan og banebrydende David Byrne.

Han blev opfostret på en cocktail af katolicisme og IRA, men tumlede noget med sit forhold til begge institutioner:

- Jeg har altid skammet mig over, at jeg ikke havde nosser til at blive medlem af IRA, erkender MacGowan

Han kompenserede for sit personlige nederlag ved at gøre The Pogues til et musikalsk korstog for irsk uafhængighed, men gruppens popularitet og ubarmhjertige turnévirksomhed blev for meget for sangeren, der fik psykiske sammenbrud og oplevede det som en lettelse, da han uundgåeligt blev fyret.

Gift i København

MacGowans vanvittige trip sættes herligt i scene med animerede sekvenser fra hans barndom, og interviewene med vennen Johnny Depp er også helt tegneserieagtige i en tåge af forkvaklet barstemning.

Kompliceret sind

Gerry Adams, den tidligere leder af Sinn Féin, giver dokumentaren tyngde, og sangerens lillesøster, Siobhan, tilfører et mere reflekteret perspektiv på brorens komplicerede sind.

MacGowan blev gift i København med sin mangeårige kæreste, Victoria Mary Clarke, i 2018, men man får indtryk af, at hans største kærlighed er alkohol.

Efter et par timer med ham, får man da også en ubændig trang til en sjus. Eller to.