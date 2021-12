Sælger ALT for 3,3 milliarder kroner

Bruce Springsteen har solgt hele sit musikalske bagkatalog til Sony for et anslået beløb på 500 millioner dollars

Han er blandt de største amerikanske kunstnere nogensinde, og nu kan han sælge ud og nyde godt af det.

I hvert fald har rocklegenden Bruce Springsteen angiveligt solgt al sin musik til Sony Music i en aftale, der er omkring 500 millioner dollars værd, svarende til lige knap 3,3 milliarder kroner.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt New York Times, Variety og Billboard.

Med den aftale springer Springsteen da også direkte ind på toppen af listen over de største aftaler med en udgiver nogensinde, foran Bob Dylan der for præcis et år siden solgte sin musik for 300 millioner dollars til Universal.

Bruce Springsteens musik er voldsomt populært, og albummet 'Born in the U.S.A' er hans bedst sælgende nogensinde.

Rocklegenden er en voldsomt populær herre, der let får udsolgt et helt stadion, når han spiller koncert. Her i Parken i Danmark. Foto: Mogens Flindt

Selvom Springsteen nu har solgt sine rettigheder til Sony Music, så er det ikke første gang, han arbejder sammen med dem. Faktisk har han været på kontrakt hos netop Sony siden 1972.

Mediet Billboard har regnet på indtægten fra det store katalog af musik, Springsteen efterhånden har bag sig, og det er ikke småpenge, der kommer ind hvert år.

Således indbringer musikken ifølge mediet omkring 15 millioner dollars fra albumsalg og omkring 7,5 millioner dollars fra rettigheder. Det svarer til sammenlagt lidt mere end 148 millioner kroner om året.