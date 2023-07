Sætter bemærkelsesværdig rekord

Den blot 33-årige verdensstjerne Taylor Swift er om nogen garant for store overskrifter for tiden.

For nylig fik sangerinden Beyoncé skylden for en forhøjet inflation i Sverige i kølvandet på sit besøg i Stockholm, og forleden kom det så frem, at Taylor Swift har boostet økonomien i de byer, hun slår vejen forbi med sin ekstravagante 'The Eras Tour'-karavane.

Som Ekstra Bladet noterede sig ved den lejlighed, skrev den amerikanske centralbanks afdeling i Philadelphia i sin seneste rapport, at det kunne ses på bundlinjen, at Swifts fans har haft spenderbukserne på, når de skulle se deres musikalske helt.

Taylor Swift er muligvis verdens største kvindelige musikstjerne. Alligevel må vi indtil videre se langt efter hende på dansk jord. Foto: George Walker IV/Ritzau Scanpix

Slår Streisand

Nu er megastjernen så atter dagsordensættende. Det skriver The Guardian.

Denne gang fordi hun netop er blevet den første kvinde i verdenshistorien, som har hele fire album på den amerikanske US Top 10 samtidig.

Ser vi bort fra køn, men kigger generelt på musikbranchen, er hun blot den tredje kunstner i historien, der har opnået det.

De fire Taylor Swift-album, der ligger i top 10, er ud over 'Speak Now (Taylor's Version)' på førstepladsen værkerne 'Midnight' (2022) som nummer fem, 'Lover' (2019) som nummer syv og 'Folklore' (2020) som nummer ti.

Den eneste anden kunstner, der har haft fire album i top 10 i USA på samme tid, er Prince, som opnåede bedriften kort efter sin død i 2016.

Samtidig er Taylor Swifts seneste epos, 'Speak Now (Taylor's Version)', hendes 12. album til at nå plads nummer 1 på albumhitlisten. Dermed slår hun rekorden for flest nummer 1-album i historien.

Det er en rekord, der tidligere var ejet af navnkundige Barbra Streisand med 11 af slagsen - en præstation, som Taylor Swift med albummet 'Midnights' fra 2022 tangerede og altså nu har overgået.