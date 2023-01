Sætter vanvittig rekord

Du har formentlig enten danset til den eller nynnet med på tonerne fra den i bilradioen eller over anlægget derhjemme, når kæmpehittet 'Blinding Lights' fra The Weeknd har lydt ud af højttalerne.

Hvis du kan svare ja, så har du samtidig lyttet til det, der nu har vist sig at være den mest streamede sang på Spotify nogensinde.

Det skriver musikmediet Mne.com.

Canadiske Abel Tesfaye, der er manden bag kunstnernavnet The Weeknd, har således netop vippet britiske Ed Sheeran og dennes 'Shape of You' af tronen.

Den 'Take On Me'-inspirerede popslasker 'Blinding Lights' fra 2019 er nu Spotify-streamet hele 3.332 milliarder gange - et mulehår foran 'Shape of You'.

Netop de to sange er samtidig de eneste nogensinde, der har passeret 'tre milliarder-grænsen'.

Ed Sheeran har længe toppet listen over mest streamede på Spotify med sin 'Shape of You', men nu er han forvist til andenpladsen. Foto: Henning Hjorth

Mange rekorder

Spotify blev grundlagt helt tilbage i 2006 af to svenskere og er i dag den foretrukne streaming-platform på verdensplan.

'Blinding Lights' er i det hele taget en sang, der sætter rekorder.

I slutningen af 2021 blev den nemlig kronet som den største single på amerikanske Billboard Hot 100, hvor den tilbragte over 100 uger. Den overtog tronen fra Chubby Checkers 1960-hit 'The Twist'.

Den har også rekorden for flest uger i top 5 (43), flest uger i top 10 (57) og flest uger i top 40 (86).

'Godt nytår til 'Blinding Lights'. I aften er den blevet den mest streamede sang nogensinde', skrev The Weeknd på Twitter 1. januar.

Han er pt. aktuel med 'Avatar: The Way of Water'-nummeret 'Nothing is Lost (You Give Me Strength)'.

