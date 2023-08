Sætter vild rekord: 33 millioner kroner på en aften

Det canadiske hiphop-fænomen Drake har netop sat en vild rekord.

Som den første rapper i amerikansk historie har han nemlig tjent hele 5 millioner dollars på én enkelt koncert, der blev spillet i Washington D.C i forbindelse med hans 'It's All a Blur Tour'.

Det skriver mediet XXL, som har det fra Twitter-profilen 'Touring Data'.

Det vil sige, at Drake altså har tjent en svimlende høj løn på 33 millioner danske kroner på en aften.

Ifølge den amerikanske billet-portal StubHub optræder Drake typisk mellem halvanden til to timer på en koncert. Det svarer til, at rapperens timeløn ligger på minimum 16 millioner kroner for den éne aften.

To nætter i streg

Men det bliver endnu vildere.

I følge Twitter-profilen 'Touring Data' tjente Drake nemlig de omkring 33 millioner kroner to nætter i streg 28-29 juli.

Annonce:

I løbet af de to dage tjente Drake altså knap 68 millioner danske kroner i alt.

Dette skyldes blandt andet, at der blev solgt i alt 34.303 billetter til rapperens to koncerter.

Går op i arbejdet

Måske er der en grund til, at det netop er Drake, som er løbet med rekorden.

I hvert fald har rapperen udtalt, at han bruger så meget tid og enerig på sit arbejdsliv, at han er bange for at skuffe en eventuel partner i fremtiden.

Det udtalte han i podcasten 'The Really Good Podcast with Bobbi Althoff', hvor han samtidig sagde, at han 'ikke vidste, om han nogensinde ville blive gift'.

- Jeg ved det ikke. Måske jeg kommer til det en dag. Jeg er ikke sikker på, jeg kan tilbyde nogen, hvad de leder efter, siger Drake, der har det borgerlige navn Aubrey Drake Graham.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mens Drake scorer kassen på koncerter, hiver massevis af danske kendisser millioner kroner hjem på deres boligsalg. Det kan du læse mere om her: Million-gevinst: Kendisser scorer kassen på boligsalg