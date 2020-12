Sagde nej tak til 2,5 milliarder kroner

Bob Dylan fik forleden hele 300 millioner dollars svarende til 1,84 milliarder kroner for rettighederne til sit katalog af sange.

Noget tyder på, at rockikonet kunne have tjent endnu mere.

Rolling Stone skriver, Bob Dylan angiveligt blev tilbudt 400 millioner dollars svarende til 2,5 milliarder kroner af Merck Mercuriadis' Hipgnosis Songs Fund.

Ifølge magasinets unavngivne kilde, der har 'kendskab til situationen', afviste spillemanden det lukrative tilbud og solgte i stedet til Universal Music Publishing Group.

Hverken Hipgnosis Songs Fund eller Universal Music Publishing Group vil bekræfte de financielle detaljer.

Største nogensinde

Udenlandske medier spekulerer i, at Bob Dylan sagde nej til musikmogulen Merck Mercuriadis' fond, fordi han vurderede, at Universal Music Publishing Group ville forvalte hans omfattende katalog af klassikere bedre.

I takt med at streaming har forringet sangskriveres indtægter, og coronapandemien har gjort det nærmest umuligt at tjene penge på koncerter, vælger flere og flere kunstnere at sælge rettighederne til deres sange.

Sælger ALT for milliardbeløb

Bob Dylan anses for at være den største sangskriver nogensinde. Han har blandt andet skrevet 'Like a Rolling Stone', 'Blowin' in the Wind' og 'Knockin' on Heaven's Door'.

Veteranen fra Minnesota fylder 80 til foråret, så han skal skynde sig, hvis han skal nå at bruge hele sin formue.