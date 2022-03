Sagsøgt for tyveri: Kan du høre forskel?

Dua Lipa er blevet sagsøgt af et reggaeband, der hævder, at sangerinden har stjålet hittet 'Levitating'. Hør de to sange og vurder selv, om der er en sag

Hvor meget må man lade sig inspirere af andres musik?

I hvert fald ikke i en grad, så det bliver en kopi af andres værk, fastslår bandet Artikal Sound System, som langer hårdt ud efter popstjernen Dua Lipa for angiveligt at have kopieret omkvædet fra deres sang 'Live Your Life' fra 2017.

Det skriver TMZ, der har adgang til retsdokumenterne, hvoraf det fremgår, at det forholdsvis ukendte band har lagt sag an mod den 26-årige sangerinde, hendes pladeselskab Warner Records og andre personer, der ligeledes har været med til at lave sangen 'Levitating'.

Artikal Sound System vil derfor gerne have, at den engelske stjerne skal dele den store indtjening, hittet har indbragt hende på bankbogen, med dem. Desuden kræver de erstatning.

TMZ har rakt ud efter verdensstjernen for en kommentar, men hun er ikke vendt retur.

Dua Lipa gæster Roskilde Festival til sommer, når festivalgæsterne endelig kan boltre sig på Dyrskuepladsen til festivalens 50-års jubilæum.

Herunder kan du høre en del af ' 'Live Your Life' og selv bedømme, om verdensstjernen har plagieret sangen: