Samles første gang efter tragisk dødsfald

Girls Aloud vil synge sammen for første gang siden 2013 for at samle penge ind til fordel for kræft

Popgruppen Girls Aloud blev i efteråret ramt af stor sorg, da gruppens ene medlem Sarah Harding døde af kræft som bare 39-årig.

Tragedien har nu fået de resterende fire medlemmer af gruppen til at beslutte, at det er på tide igen at optræde sammen.

Det bekræfter Nadine Coyle i et interview med magasinet OK!.

Her fortæller hun, at hun, Kimberley Walsh, Nicola Roberts og Cheryl Cole har planer om at samles og optræde for at samle penge ind til kræftbehandling.

- Vi vil gerne samle ind til medicinsk udstyr, der kan hjælpe til at opdage kræft tidligere, så folk kan komme hurtigere i behandling. Vi vil i hvert fald gerne gøre noget for at hjælpe andre, siger Nadine Coyle i interviewet.

Første gang

Hvornår den velgørende koncert bliver, løfter Coyle ikke sløret for i interviewet, men når det kommer dertil, bliver det første gang siden gruppens opløsning i 2013, at de skal spille sammen.

Girls Aloud blev dannet i 2002 i det britiske tv-show 'Popstars: The Rivals' og opnåede enorm popularitet i Storbritannien efterfølgende, hvor de havde 20 singler i træk, som gik ind på top ti på hitlisten, og fire der gik helt til tops.

Da Sarah Harding sidste år døde, ramte det resten af gruppen hårdt.

Sarah Harding blev bare 39 år gammel. Foto: Ritzau Scanpix

Det var Sarah Hardings mor, der i et opslag på Instagram annoncerede, at datteren havde tabt til den brystkræft, hun havde kæmpet mod i et år.

'Det er med stor sorg, at jeg i dag kan dele nyheden om, at min smukke datter Sarah desværre er død. Mange af jer kender til Sarahs kamp mod kræft, og at hun kæmpede så hårdt imod sin sygdom indtil det sidste', lød det i opslaget.