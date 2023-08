Sangen 'hjemsøger' hende: Stjerne skal i retten for tredje gang

Dua Lipa må efterhånden ønske, at hun aldrig havde udgivet storhittet 'Levitating' fra 2021, for hun bliver ved med at blive beskyldt for at have kopieret dele af den fra andre

Hvis du har hørt radio, streamet de hotteste popsange eller svinget hofterne på et dansegulv i de seneste år, så kender du popstjernen Dua Lipas store hit 'Levitating'.

Den disco-betonede popslasker fra succesalbummet 'Future Nostalgia' tilbragte 77 uger på Billboards Hot 100-singlehitliste i USA, hvilket gav den en førsteplads på opgørelsen over de største hits på den verdenskendte hitliste det år ved nytårstid.

Men Dua Lipa ville måske efterhånden have ønsket, at hun havde droppet at udgive nummeret.

Hun bliver i hvert fald ved med at skulle lægge ører til påstande om, at hun har 'lånt' elementer fra andre sange, da hun lavede 'Levitating', ligesom hun har modtaget krav om erstatning fra flere sider af samme årsag.

Nu skal hun således i retten for tredje gang i den forbindelse.

Det har en dommer, Katherine Polk Failla, i New York afgjort, skriver Sky News.

'Tilpas ens'

Denne gang drejer det sig om påstået tyveri fra en discosang fra 1979 med titlen 'Wiggle and Giggle All Night', der er skrevet af sangskriverne L. Russell Brown og Sandy Linzer.

Ifølge dommeren har de to numre en 'gentagen rytme' og en 'signaturmelodi', der er så tilpas ens, at Dua Lipa kan tænkes at have leget kopist.

'Retten kan ikke udelukke muligheden for, at den slående lighed kan bevises,' noterer dommeren endvidere, hvorfor der altså er givet grønt lys til en retssag.

Dommeren noterer sig dog også, at der er en overvejende sandsynlighed for, at Dua Lipa aldrig har hørt det oprindelige nummer fra 1979, og at der kan være tale om en tilfældighed.

Det skal nu afgøres i et retslokale.

Ifølge Sky News hævder Dua Lipas advokater modsat, at det er usandsynligt at tro, at den 27-årige sangerinde havde hørt 'Wiggle and Giggle All Night', da hun skrev 'Levitating'.

Dua Lipa optrådte senest i Danmark på Orange på Roskilde Festival i sommeren 2022. Foto: Per Lange

Nummeret har tidligere været beskyldt for bl.a. at kopiere en anden sang med titlen 'Don Diablo'.

Desuden mente gruppen Artikal Sound System i 2017, at deres nummer har kopieret dele af deres nummer 'Live Your Life'.

Dua Lipas advokat og hendes pladeselskab, Warner Records, har endnu ikke kommenteret den aktuelle sag, skriver Sky News.

Lipa er bare den seneste verdensstjerne i rækken af kunstnere, som er blevet beskyldt for kopisme. Blandt andet har Ed Sheeran været særdeles hårdt ramt på den front - især med sin 'Shape of You'.