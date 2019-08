Sanger på scenen igen efter sexchikaneanklager

Den spanske operastjerne Plácido Domingo optræder søndag for første gang, siden han blev mødt af beskyldninger om at have sexchikaneret en række kvinder.

Det sker ved den østrigske kulturfestival Salzburger Festspiele.

Domingo har selv kaldt beskyldningerne om sexchikane "dybt bekymrende" og "upræcise". Han har ikke ønsket at svare på uddybende spørgsmål.

To amerikanske operahuse har taget Domingo af programmet, men ingen europæiske operahuse har gjort noget tilsvarende.

Moralsk forkasteligt

Hos Salzburger Festspiele bakker man op om Domingo. Han optræder i forestillingen Luisa Miller af Giuseppe Verdi og skal spille rollen som Luisas far.

Festivalens præsident, Helga Rabl-Stadler, har bekræftet Domingos optræden.

- Det ville i mine øjne være forkert og moralsk forkasteligt på dette tidspunkt at dømme ham uigenkaldeligt og at basere beslutninger på sådanne vurderinger, siger hun i en meddelelse.

De fleste af Domingos optrædener i løbet af efteråret i Europa er blevet bekræftet.

De fleste steder har lagt vægt på, at Domingo er uskyldig, indtil andet er bevist.

Afventer undersøgelse

Andre har lagt vægt, at de vil afvente en undersøgelse, som Los Angeles Opera vil foretage af anklagerne. Her er Domingo leder.

Anklagerne kom frem for knap to uger siden, hvor otte unavngivne kvinder samt operasangeren Patricia Wulf stod frem med anklager om upassende opførsel fra Domingos side.

En kvinde fortæller, at Domingo stak sin hånd ind under hendes nederdel, og tre andre siger, at han tvang dem til våde kys i et omklædningsrum, et hotelværelse og ved et frokostmøde.

De forskellige hændelser skal være foregået over tre årtier - den første i slutningen af 1980'erne.