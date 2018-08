Se det her: Mand stormer Jay-Z og Beyoncé-koncert

Beyoncés talskvinde takker bekymrede fans og lover, at stjernerne har det godt. Se videoen her

Hva satan?

Sådan synes danserne ved Jay-Z og Beyoncés optræden i Atlanta lørdag aften at tænke. For her sprang en ukendt person pludselig op på scenen, mens de to stjerner var på vej væk fra scenen.

Alle virkede lidt forvirrede til at begynde med, men da personen nærmede sig scenens udgang, hvor Jay-Z og Beyoncé klæder om, blev showet stoppet, og alle danserne satte kurs mod den uventede gæst, hvor en brydekamp opstod.

Du kan se optrinnet i videoen over artiklen.

Umiddelbart ser det ikke ud til, at det lykkedes personen at komme tæt på superstjernerne. Alligevel har Beyoncés talskvinde via Instagram understreget, at parret har det godt.

- Beyoncé og Jay-Z på scenen i Atlanta her til aften. Tak til alle fans for jeres bekymring. De har det godt og ser frem mod næste show, skriver talskvinden.

Jay-Z og Beyoncé er to af verdens mest succesrige artister. Og så danner de par. Foto: All Over Press

I juni gæstede parret Parken, København. Herunder kan du læse, hvordan Ekstra Bladets anmelder oplevede den koncert.

Se også: Beyoncé og Jay-Z: Patetiske i Parken