Se videoen: Metallica i 'duet' med Netlix-stjerne

- Chrissy. This is for you.

Og så starter musikken.

For i en ny TikTok, som Metallica selv har postet på det sociale medie, ses bandet i 'duet' med karakteren Eddie Munson fra Netflix-serien 'Stranger Things'.

Det er nummeret 'Master of Puppets' fra 1986, der spilles i videoen. Samme sang, som også er blevet brugt i Netflix-serien.

Til venstre i den minutlange video ses Metallica med danske Lars Ulrich siddende bag trommesættet i øvelokalet, mens der i højre side i TikTok-videoen afspilles optagelser fra serien.

Disse optagelser er fra den afgørende scene, hvor karakteren Eddie Munson forsøger at redde sine venner. Og det er her, at Metallicas metalklassiker er blevet brugt i Netflix-serien.

Netflix har nu lagt Metallicas video ud på Twitter, hvor streaming-giganten skriver, at de 'i øjeblikket er ved at miste forstanden' over bandets duet med Netflix-karakteren.

Danske Lars Ulrich er trommeslager i Metallica. Foto: Jonas Olufson

Blæst helt bagover

Efter Metallicas ''Master of Puppets' er blevet brugt i Netflix-serien, er nummeret atter blevet et kæmpe hit på verdensplan.

I skrivende stund ligger sangen på en 22. plads over de mest streamede numre på verdensplan på musiktjenesten Spotify.

Kate Bush, hvis nummer 'Running Up That Hill' også er blevet brugt i den nye sæson af 'Stranger Thing', topper suverænt listen. Sangen er altså i dag 37 år gammelt.

Metallica selv har set den afgørende episode, hvor deres klassiker bliver brugt i serien. Og de er blæst helt bagover.

'Vi var allesammen spændte på at se det endelige resultat, og da vi gjorde det, blev vi blæst helt bagover ... Det er så ekstremt godt klaret, faktisk så godt klaret, at nogle mennesker var i stand til at gætte sangen blot ved at se nogle få sekunder af Joseph Quinns hænder i traileren!! Hvor vildt fedt er det lige?, skriver bandet på Instagram.

Joseph Quinn spiller karakteren Eddie Munson i serien.