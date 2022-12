Sender kæmpe stikpille til eksen

Så er den amerikanske sangerinde Lana Del Rey begyndt at promovere sit kommende album, 'Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd', men kun på et enkelt billboard i hele USA.

Den 37-årige sangerinde har angiveligt valgt kun at promovere albummet i byen Tulsa i den amerikanske delstat Oklahoma. Og det er tilsyneladende kun, fordi hendes ekskæreste bor i byen.

Det skriver Unilad.

Der er tale om dette billboard, hvor Lana Del Rey i skrivende stund har promoveret sit album:

Fans, der følger stjernens private Instagram-konto, kan se, at hun har delt en selfie, hvor hun sidder i sin bil foran bilboarden.

'Der er kun en, og det er i Tulsa,' skriver hun.

Udsat for tyveri

I slutningen af oktober kom det frem, at Lana Del Rey havde været udsat for tyveri. Hun fik stjålet en rygsæk med en bærbar computer.

Derudover blev sangerinden frarøvet harddiske og et kamera ved samme lejlighed. Efterfølgende kunne Lana Del Rey fortælle, at der var tale om dybt personlige ting, som var blevet stjålet.

Blandt andet stribevis af hendes kommende sange, som er til at finde på stjernens kommende album. Hun frygtede derfor et kæmpe læk, men heldigvis for sangerinden er sangene i skrivende stund ikke blevet lækket.

Under samme tyveri fik Lana Del Rey også nappet en bog, som hun var i gang med at skrive færdig hos forlaget Simon & Schuster. Den er heller ikke blevet lækket.

