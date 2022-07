Sker det igen? Hitter på ny efter 36 år

Kate Bush har prøvet det, og nu kan det meget vel være Metallicas tur.

For Netflix-monsterhittet 'Stranger Things' er så populært, at det kan ændre folks musikvaner. Det fik Kate Bush at opleve, da hendes sang fra 1985 ’Running Up That Hill’ pludselig tordnede op af hitlisterne, efter sangen var blevet spillet i 'Stranger Things'.

Og i finaleafsnittet af sæson fire dukkede Metallica, der som bekendt har danske Lars Ulrich på trommer, pludselig op med hittet 'Master of Puppets' fra 1986, da tv-karakteren Eddie Munson spiller nummeret.

Trods 36 år på bagen kan en optræden i Netflix-hittet gøre meget ved en sangs popularitet hos et nyt publikum, og det er tilsyneladende, hvad der er ved at ske.

Kate Bush har før oplevet succes, efter hendes sang optrådte i 'Stranger Things'. Foto: Ritzau Scanpix

Bush fører an

Blot 72 timer efter finaleafsnittet løb over skærmen, optræder 'Master of Puppets' således allerede som nummer 47 på den globale Spotify-hitliste.

Listen føres an af Kate Bush og hendes sang fra 1985, der ligeledes blev genoplivet af hitserien.

Ironisk nok har frontmanden for Metallica, James Hetfield, tidligere forklaret, at sangen handler om stoffer.

- Og hvordan tingene bliver vendt på hovedet, så i stedet for at du kontrollerer, hvad du indtager og gør, så er det stofferne, der kontrollerer dig, som han sagde til Thrasher Magazine.

'Master of Puppets' var den eneste single på albummet af samme navn og blev indspillet i Danmark.

