Skrider fra hit-band

Som offentlig person skal du passe på med, hvad du offentliggør.

Det har Winston Marshall mærket på egen krop.

Han har valgt at melde sig ud af det voldsomt succesrige folkrock-band Mumford & Sons, fordi et opslag på Twitter kom i modvind, efter han roste en bog.

Et tweet, han senere har fjernet, men som han nævner i sin egen officielle udmelding.

'Tillykke Andy Ngo (forfatteren). Endelig har jeg haft tid til at læse din vigtige bog. Du er en modig mand.'

Winston Marshall var med til at opstarte bandet tilbage i 2007. Foto: Amy Harris / Ritzau Scanpix

Ødelægger bandet

Tweetet modtog hård kritik, og Winston Marshall blev beskyldt for at støtte den yderste højrefløj og være fascist.

Bogen går nemlig angiveligt kritisk til, hvordan Antifa - som er en radikal venstreorienteret, antifascistisk og antiracistisk politisk bevægelse i USA - vil ødelægge demokratiet, som vi kender det.

Det er altsammen noget, han tager stærk afstand fra. Han fortæller, at man sagtens kan være kritisk over for venstrefløjen uden det betyder, at man tilhører højrefløjen.

Men beskyldningerne har haft direkte konsekvenser. Winston Marshall var nemlig bange for, at de voldsomme anklager ville påvirke bandet på en negativ måde.

Og derfor har han sagt farvel.

'Bandet er én enhed. Vi er fire mennesker, der spiller sammen og er sammen. Vores band er navnebror med vores forsanger, og jeg vil ikke løbe den risiko, at de her anklager går udover ham og bandet. Det er derfor, jeg har trukket mig,' skriver Winston Marshall i sin udmelding.