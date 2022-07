Skyldig: Dømt for brutalt rapper-drab

Den Grammy-nominerede rapper Nipsey Hussle med det borgerlige navn Ermias Asghedom mistede i 2019 livet, da han blev skudt ned på åben gade i Los Angeles.

Få dage efter blev Eric Holder anholdt for det voldsomme drab, og tre år senere er han blevet kendt skyldig i mord af første grad. Det skete onsdag, skriver flere medier - heriblandt Deadline.

Derudover blev han kendt skyldig i tre - i forhold til dommen for mord - mindre forseelser, da to andre personer også kom til skade ved skyderiet.

Eric Holder havde indrømmet drabet, men han fastholdt i retten, at det var en impulsiv handling i vredesrus.. Anklagemyndigheden så det dog anderledes og argumenterede for, at det var en planlagt handling. Anklageren kaldte påstanden for 'det rene nonsens'.

Ifølge Deadline voterede juryen i fem timer i fredags, inden de onsdag morgen mødtes igen i en halv time, hvor de nåede frem til en afgørelse.

Nipsey Hussle blev kun 33 år. Foto: imageSPACE/Ritzau Scanpix

Eric Holder skal nu vente til 15. september, før han finder ud af, hvad hans straf bliver. Han risikerer i værste fald at skulle tilbringe resten af sit liv bag tremmer.

Nipsey Hussle stod foran sin tøjbutik i Los Angeles, hvor han havde haft et skænderi med Holden, som efterfølgende kom tilbage med en pistol, fortalte politiet i 2019. Rapperen blev blandt andet ramt i hovedet og døde af sine kvæstelser.

Hussle, der efterlod sig en kæreste og to børn, udkom i 2018 med sit første - og eneste - studiealbum, 'Victory Lap', der udløste en Grammy-nominering.

Han har arbejdet sammen med navne som Drake, 50 Cent, Kendrick Lamar, Snoop Dogg og Tyga. Han er desuden kendt for at have stiftet pladeselskabet 'All Money In'.