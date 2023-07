Skyldig i svindel: Gik til privatfly og designerhvalpe

Det var egentlig ganske udramatisk, da retssagen mod rapperen G Herbo skulle starte i Springfield, Massachusetts.

For allerede inden salen blev bedt om at sætte sig, havde den 27-årige Chicago-rapper, hvis rigtige navn er Herbert Wright III, indgået en forhåndsaftale med anklagemyndigheden.

'Who Want Smoke??'-rapperen erklærede sig derfor skyldig i bedrageri og for at have afgivet falsk vidneudsagn overfor politiet - mod at politiet droppede flere sigtelser, der blandt andet gik på grov identitetstyveri.

Det skriver AP.

Herbo indvilligede ligeledes i at tilbagebetale lige knap en million danske kroner. En pengesum der er vurderet ud fra Herbos indtjening til at være omkring det beløb som følge af kreditkortsvindlen.

Alt i alt skulle der være stjålet og brugt for omkring ti millioner danske kroner, der er betalt med uvidende ofres kreditkortoplysninger, derfor er det muligt at udlede, at G Herbo ikke er den eneste, der er involveret i kreditkortsvindlen.

G Herbo kan få op til 25 års fængsel for sine ugerninger. Foto:Ritzau Scanpix

Rapperen, der for alvor slog igennem med hittet 'PTSD', har levet en vaskeægte rapper-livsstil sammen med sin promoter, Antonio Strong. Sammen med Strong har Herbo levet det søde liv på farten med chartrede privatfly, luksushoteller og designerhvalpe, alt sammen finansieret af andres kreditkortoplysninger.

Strafudmålingen kan maksimalt være 25 års fængsel for Herbert Wright III.