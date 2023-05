Slår mandlige popstjerner i vild rekord

'Miley Cyrus er hurtigt vissen'.

Sådan skrev Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, om verdensstjernen Miley Cyrus' nye album 'Endless Summer Vacation', der udkom i marts.

Men førstesinglen 'Flowers', der blev et kæmpehit kloden over og i øvrigt stadig er det her snart et halvt år senere, er absolut ikke vissen.

Folk streamer således nummeret i en grad, så Miley Cyrus nu har sat verdensrekord. Det skriver NME.

'Flowers' er nemlig det nummer nogensinde, der hurtigst har opnået at blive streamet en miliiard gange på streamingtjenesten Spotify.

Singlen udkom 12. januar, og rekorden kom i hus 4. maj - det vil sige på 112 dage. Miley Cyrus overtager rekorden fra to mandlige popstjerner, Harry Styles og Justin Bieber/The Kid LAROI, der med henholdsvis 'As It Was' og 'Stay' formåede at gøre det på 118 dage.

'Nogle blomster visner aldrig', skrev Spotify i en officiel udmelding forleden, da rekorden var sikret.

Annonce:

'En milliard gange, tak, jeg elsker jer', replicerede Miley Cyrus på sin Instagram-profil.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Selv om hun har udgivet en lang række hits, ikke mindst 'Wrecking Ball' og 'Malibu', er 'Flowers' den blot anden sang fra hendes hånd, der opnår milepælen 'en milliard streams'.

Den første sang i hendes regi, der formåede det, var 'Party in The U.S.A.' fra 2009, men det tog selvsagt væsentlig længere tid, da streaming tilbage ved udgivelsesåret nærmest var ikkeeksisterende i forhold til i dag.

Spotify blev grundlagt i Sverige i 2006, men først lanceret 7. oktober 2008.

'Flowers' har i øvrigt slået andre rekorder. Blandt andet har den æren af at være den længst regerende hitsingle på førstepladsen på den verdensberønmte UK Singles Chart.

Her overtog den rekorden fra Adeles 'Easy On Me'.