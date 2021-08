Slår vanvittig rekord

Han lod vente på sig, men i sidste uge kom verdenstjernen Kanye West endelig med sit længe ventede album, 'Donda'.

Og for lytterne på diverse streaming-tjenester var det åbenbart ventetiden værd. I hvert fald ligger albummet nu nummer et på hitlisterne i 130 lande verden over hos Apple Music. Og det er første gang nogensinde, et album rammer toppen i så mange lande.

Det skriver TMZ.

Men der er dog enkelte skår i den gode modtagelse. Rapperen selv skriver nemlig på Instagram, at albummet blev udgivet uden hans tilladelse, og at en af sangene blev blokeret forinden.

Hvad der præcist er sket, vides ikke, men sangen er i hvert fald udgivet med albummet verden over.

Den verdenskendte rapper har haft noget af en karriere med det ene kæmpehit efter det andet.

Privat har han dannet par med en af de største kendisser i verden i form af Kim Kardashian, som han blev gift med i 2014. Tidligere i år har parret dog meldt ud, at de skal skilles.

De har sammen fire børn, døtrene North West og Chicago West samt sønnerne Saint West og Psalm West.

Selvom han er blevet kendt under navnet Kanye West, så har rapperen netop søgt om tilladelse til officielt at skifte navn til det korte 'Ye'. Uden noget efternavn.