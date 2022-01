Slår vild rekord

Den har været leveringsdygtig i irritation hos mange børnefamilier verden over.

Og det har den gjort så godt, at børnesangen 'Baby Shark' nu har sat en imponerende rekord.

Det er den mest sete video på Youtube nogensinde, og den første video til at runde imponerende ti milliarder visninger.

Det skriver CNN.

Bagmændene er det sydkoreanske undervisningsselskab Pinkfong, som lagde videoen på internettet tilbage i 2016.

Dengang lagde monster-hittet de asiatiske børneværelser ned på stribe, men det var først i 2019, at den vestlige verden fik kendskab til 'Baby Shark'.

Og derfra gik det stærkt, og nu kan sydkoreanerne glæde sig over at være skrevet ind i de digitale historiebøger.

Børnesangen er nemlig sidenhen blevet til et tv-program på Nickelodeon og et morgenmadsprodukt.

På andenpladsen over de mest sete Youtube-videoer finder man et pophit, der straks sender tankerne mod badmintontræningen eller morgenbuffeten på et trestjernet hotel på Kreta.

Der er tale om Lois Fonsis smash-hit 'Despacito', der i skrivende stund har 7,7 milliarder seere.