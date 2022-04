Slår vild rekord

Den britiske popsnedker Harry Styles har for første gang siden 2019 udgivet ny musik i form af singlen 'As It Was', og det ser ud til at gå ganske glimrende.

I hvert fald kan streaminggiganten Spotify ifølge Billboard meddele, at Styles dagen efter udgivelsen har slået rekorden for mest streamede sang på en dag i USA nogensinde.

Sangen blev fredag streamet 8,3 millioner gange på Spotify i USA. Den tidligere rekordindehaver var Olivia Rodrigo med sangen 'Driver's License', der blev streamet 8 millioner gange på en dag på Spotify.

Endnu en rekord

Men det er ikke eneste triumf for Styles.

'As It Was' har nemlig opnået endnu en rekord, da den er strøget direkte ind som mest streamede sang på en dag i hele 2022 på globalt plan.

Over hele verden er sangen fredag blevet afspillet 21,6 millioner gange på Spotify. Den hidtil mest streamede sang på en dag i 2022 var Anittas 'Envolver', som blev afspillet 8,6 millioner gange på en dag tidligere i marts måned.

I 2018 gæstede Harry Styles Royal Arena. Foto: Per Lange

- Jeg føler mig meget heldig over, at det (nummeret, red.) er det, jeg har lavet indtil videre, som jeg er mest stolt af. Jeg føler mig mere selvsikker end nogensinde og gladere for det jeg laver, har Styles ifølge Billboard for nylig udtalt om 'As It Was'.

Til sommer drager det tidligere One Direction-ikon på turné, og 3. juli lægger han vejen forbi Royal Arena i København. Koncerten er dog for længst udsolgt.