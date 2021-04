Slagsmål med politiet: Dropper sag mod kendt sanger

Det får ingen konsekvenser for Trey Aldon Neverson - bedre kendt som Trey Songz - at han i januar kom i slagsmål med politiet. Igen.

Det bekræfter anklagemyndigheden i Jackson County over for TMZ. Til mediet fortæller en talsperson, at man har valgt ikke at rejse sigtelse mod sangeren på grund af manglende beviser.

Den dramatiske episode, der fandt sted, da NFL-holdet Kansas City Chiefs spillede playoffkamp hjemme på Arrowhead Stadium, blev ellers filmet, og her fremgår det, at Trey Songz slår ud efter betjenten - der dog ifølge sangeren var grov og efter ham.

Hændelsen udspillede sig angiveligt, fordi Trey Songz nægtede at bære maske, selvom det ellers var påkrævet på grund af ligaens coronaprotokol, der gjorde det muligt at have tilskuere på stadion.

Trey Songz blev anholdt efter episoden og blandt andet sigtet for vold mod betjenten og for at modsætte sig anholdelse. Men ingen af sigtelserne har altså ført til en tiltale.

I 2017 erkendte han vold mod en betjent i en anden sag. Denne gang slipper Trey Songz dog for en tur i retten. Foto: Oralandar Brand-Williams/Ritzau Scanpix

36-årige Trey Songz er blandt andet kendt for sangen 'Heart Attack', der i 2013 blev Grammy-nomineret i kategorien bedste R&B-nummer. To gange yderligere har han været nomineret til en Grammy i andre kategorier, men han har aldrig vundet.

Det er ikke første gang, han har været i problemer med politiet. I 2016 slog han en betjent, da han gav koncert, hvilket han erkendte. Han slap dog med en betinget dom i form af prøvetid på 18 måneder, en bøde og en kursus i vredeshåndtering.

TMZ har haft fat i rapperens advokat, John O'Connor, der dog ikke har ønsket at udtale sig i sagen.