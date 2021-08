Smadrer konkurrenterne

Selvom det canadiske popidol Justin Bieber efterhånden har opbygget et bagkatalog af mere end et årtis hits, er fans verden over langtfra træt af at lytte til ham.

I hvert fald har Justin Bieber netop slået rekorden i flest månedlige lyttere på musikstreaming-tjenesten Spotify med 83,3 millioner lyttere i august.

Det skriver flere internationale medier, blandt andre TMZ.

Langt til nummer to

Og ikke nok med, at den 27-årige verdensstjerne har fået rekordmange til at tune ind på sange som 'Peaches' og 'Sorry' - han har også slået konkurrenterne med længder.

På andenpladsen finder man The Weeknd, som har rundet 74,5 millioner månedlige lyttere, og tredjepladsen indtager Ed Sheeran med 72,4 millioner.

Justin Bieber fotograferet tidligere på sommeren med sin hustru, Hailey Bieber-Baldwin. Foto: Ritzau Scanpix

Rekordindehaveren, som må se sig slået af Bieber, er den amerikanske sanger Ariana Grande.

Hun opnåede i december sidste år 82 millioner månedlige lyttere på streamingtjenesten og har siden siddet på rekorden.

Justin Biebers seneste album, 'Justice', udkom i marts i år.