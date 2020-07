Smadrer vilde rekorder

Denne sommer har været lidt af en rutsjebanetur for danske Taylor Swift-fans.

Først annoncerede popstjernen, at hun skulle spille på dette års Roskilde Festival - som sin første danske koncert nogensinde.

I april måtte den 30-årige amerikaner dog aflyse på grund af coronakrisen, og med ét begyndte det at ligne en sommer helt uden Taylor Swift.

Men natten til fredag dansk tid skete der noget uventet. Popstjernen overraskede pludselig alt og alle ved at fortælle, at et spritnyt album var på vej.

Få timer senere blev hendes ottende album med titlen 'Folklore' tilgængeligt på diverse streamingtjenester, og siden da har fans i Danmark og resten af verden alligevel fået sommerselskab af popstjernen.

Faktisk er albummet blevet taget så godt imod, at Taylor Swift allerede har slået adskillige rekorder.

Taylor Swift skulle have spillet på dette års Roskilde Festival, som dog blev aflyst grundet coronavirus. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

I løbet af de første 24 timer blev albummet streamet ikke færre end 80 millioner gange på musiktjenesten Spotify. Det er ifølge mediet Forbes det største antal afspilninger for en kvindelig musiker i tjenestens historie.

Den 27-årige sanger Ariana Grande havde indtil da haft rekorden med 70,2 millioner afspilninger med albummet 'Thank U, Next'.

Taylor Swift-albummets vilde første døgn betyder også, at hun også har slået rekorden for det album udgivet i år, som er blevet streamet allermest på Spotify i løbet af de første 24 timer - på tværs af køn, skriver musiksiden Gaffa.

Den tidligere indehaver af rekorden var den afdøde amerikanske rapper Juice WRLD, hvis album 'Legends Never Die' blev streamet 73 millioner gange det første døgn, da det udkom tidligere i juli.

Efter at festivaler og spillesteder verden rundt måtte aflyse på grund af coronakrisen, har Taylor Swift ligesom så mange andre brugt tiden på at være kreativ.

Og faktisk var det lige præcis det, som førte til skabelsen af 'Folklore', har hun afsløret på det sociale medie Twitter.

'Min fantasi er løbet løbsk under karantænen, og resultatet er blevet det her album. Jeg har fortalt historierne efter bedste evne med al den kærlighed, undren og finurlighed, som de fortjener,' skrev popstjernen ved udgivelsen af albummet sidste uge.