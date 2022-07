Smider julebombe: Første gang nogensinde

For første gang nogensinde har Backstreet Boys lavet et julealbum

'I want it that wayyy'.

Du har stensikkert skreget med på baskeren 'I Want It That Way' fra boybandet Backstreet Boys.

Og hvis du er helt tosset med boybandet, så er din juleplayliste i den grad reddet.

For første gang nogensinde har det amerikanske boyband nemlig lanceret et julealbum.

'Vi har ønsket at lave et julealbum i næsten 30 år nu, og vi er meget begejstrede for, at det endelig sker,' udtaler Howie Dorough i den udsendte pressemeddelelse.

Albummet har fået navnet 'A Very Backstreet Christmas' og kommer til at indeholde baskere som 'White Christmas', 'Last Christmas' og 'Have Yourself A Merry Little Christmas'.

Man skal dog helt ind i oktober - helt præcist 14. oktober - før man kan skrige med på Backstreet Boys' julealbum.

Backstreet Boys har solgt mere end 130 millioner album og har fans verden over. Sidst bandet gæstede Danmark, var i 2019. Her blev de mødt af en udsolgt Royal Arena.