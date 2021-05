Smidt ud efter sexskandale

Det populære metalband Megadeth har smidt David Ellefson ud af gruppen.

Fyringen kommer to uger efter, at videoer, hvor bassisten David Ellefson tilsyneladende ses onanere, dukkede op på Twitter.

Megadeth har offentliggjort afskedigelsen af det mangeårige medlem på bandets hjemmeside og sociale medier, hvor frontmand Dave Mustaine blandt andet skriver følgende:

'Vi informerer vores fans om, at David Ellefson ikke længere spiller med Megadeth, og at vi officielt tager afsked med ham. Beslutningen har ikke været let. Trods vi ikke kender alle detaljerne - med et i forvejen plettet forhold - så er der allerede afsløret nok til, at vi umuligt kan fortsætte samarbejdet.'

David Ellefson, der som Dave Mustaine offentligt bekender sig til kristendommen, var med til at stifte Megadeth i Los Angeles i 1983. Gruppen har solgt over 38 millioner plader på verdensplan.

Skade på omdømme

Bassisten blev midt i maj beskyldt for at groome en mindreårig pige, som er fan af Megadeth, ved hjælp af videoer og beskeder online.

David Ellefson, der har været gift siden 1994, afviser beskyldningerne, og har tidligere forsvaret sig på sociale medier, hvor han kalder videoerne 'pinlige':

'Det er ikke noget, jeg er stolt af, men det var private, voksne interaktioner, som er taget ud af sammenhæng og manipuleret for at skade mit omdømme så meget som muligt.'

Den kvindelige fan har offentliggjort et statement, hvor hun erklærer, at hun ikke var mindreårig, og at hun deltog i interaktionerne frivilligt og ikke føler sig som et offer.

Det er angiveligt en ven af den kvindelige fan, der har delt de belastende videoer online.