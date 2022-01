Spotify slagtet

Streamingtjenestens markedsværdi har taget et alvorligt dyk

Streamingvirksomheden har tabt 13 milliarder i markedsværdi.

Det er status, efter Neil Young krævede sin musik fjernet fra musikplatformen tidligere på ugen, skriver nme.com.

Kursfaldet, der svarer til seks procent, er sket fra 26. januar til 28. januar.

Neil Youngs krav om at hans sange skulle fjernes opstod, fordi han ikke vil sættes i forbindelse med vaccine-skeptikeren Joe Rogan.

Rogan er podcast-vært på samtaleprogrammet 'The Joe Rogan Experience', der anslås at have omkring 11 millioner lyttere pr. afsnit.

Trussel fra Blunt

Joni Mitchell bad i sympati med Neil Young om, at man også fjernede hendes musik, og helt galt gik det, da James Blunt med et glimt i øjet truede med at frigive ny musik, hvis Joe Rogan fortsatte.

'Hvis ikke Spotify med det samme fjerner Joe Rogan, vil jeg offentliggøre ny musik på platformen #youwerebeautiful', skrev han muntert på Twitter.

Der var dog intet glimt i øjet hos Joni Mitchell, da hun fulgte i Neil Youngs fodspor:

'Jeg har besluttet mig for at fjerne min musik fra Spotify. Uansvarlige mennesker spreder løgne, der koster mennesker livet. Jeg står i solidaritet med Neil Young og de globale videnskabelige og medicinske samfund i dette spørgsmål,' skrev hun.

Salt i såret

Joni Michel har siden 1968 udgivet ikke mindre en 19 album. Det største er 'Blue' fra 1971. Hendes mest streamede nummer på Spotify er 'Big Yellow Taxi' fra albumet 'Ladies of the Canyon' fra 1970.

Rivalerne TIDAL og Apple Music har hældt salt i Spotifys åbne sår og udtrykt støtte til Young, ligesom de har valgt at promovere Neil Youngs musik på netop deres platforme, mens hashtags som #CancelSpotify, #DeleteSpotify og #ByeSpotify alle har trendet på sociale medier.

Tidligere på måneden underskrev 270 forskere et brev til Spotify, hvor han advarede mod, at Rogan spredte farlig misinformation om Covid-19.