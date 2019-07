Står bag kæmpehit: Presset var enormt

Det er nemt at miste sig selv i berømmelsen, advarer Carly Rae Jepsen, der i 2011 stod bag megahittet 'Call Me Maybe'

I 2011 sang det meste af verden med på Carly Rae Jepsens kæmpehit 'Call Me Maybe', hvilket blandt andet betød, at NFL-holdet Miami Dolphins' cheerleaders lavede deres egen video til sangen.

Men den i dag 33-årige sangerinde fortæller, at sangen, og den berømmelse der fulgte med, fik hende til at miste kærligheden til musikken, der blev mere 'en forpligtelse' end noget, hun nød.

- Efter 'Call Me Maybe' var mit liv sløret, siger hun til Q Magazine.

- Det var nyt for mig at blive genkendt overalt, og jeg begyndte at føle mig presset over, hvordan mit liv havde ændret sig.

Sangen var med på albummet 'Kiss' fra 2012, og der gik tre år, før hun udgav et nyt 'Emotion'. Det var ganske enkelt nødvendigt, siger hun og sender en venlig tanke til artister, som slår igennem.

- Du er nødt til at være påpasselig, for det er nemt at miste dig selv i berømmelsen og bliver opslugt af, hvordan folk opfatter dig. Jeg mistede glæden. Dét der gav mig glæde - at synge på scenen - begyndte at føles som et stort ansvar, siger hun.

Derfor har hun ryddet op i vennekredsen, så hun omgås med folk, der kender personen bag sangstjernen, hvilket har været med til at give kreativiteten et løft på ny.

Carly Rae Jepsen slog igennem i 2007, da hun blev treer i 'Canadian Idol'.