Status Quo-stifter død

Alan Lancaster var i 1962 med til at stifte bandet Status Quo, der med hits som 'Rockin' All Over the World', 'Whatever You Want' og 'In the Army Now' i en årrække var at regne blandt verdens mest populære grupper.

En række forskellige internationale medier - heriblandt Daily Mail og NME - skriver, at Lancaster døde i sit hjem i Sydney i Australien, hvor han har været bosat de seneste mange år.

Han nære ven Craig Bennett fortæller i et opslag på Facebook, at Lancaster led af multipel sklerose, og at han var omgivet af sin familie, da han sov stille ind.

Lancaster stiftede Status Quo sammen med forsanger Francis Rossi, da de to som børn mødte hinanden på Sedgehill Comprehensive School i London.

Han spillede bas i bandet indtil 1985. Året efter flyttede han til Sydney med sin australske kone.

Alan Lancaster fotograferet til magasinet Classic Rock i 2012. Foto: Getty Images

Det sidste album. Lancaster medvirkede på, var 'Back to Back' fra 1985

Sidst, han optrådte på en scene, var ved Staus Quo-reunion-koncerterne i 2013 og 2014.

Lancasters sidste optræden som fuldgyldigt medlem af bandet var ved den stort anlagte Live Aid-koncert på Wembley i 1985, hvor Status Quo var på plakaten sammen med blandt andre Queen, U2, David Bowie og Elton John.