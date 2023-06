Stemmen bag verdenskendt hit er død

Den brasilianske sangerinde Astrud Gilberto er død.

Hun blev 83 år.

Det oplyser hendes familie ifølge nyhedsbureauet AFP.

Astrud Gilbertos stemme blev kendt verden over, da hun indspillede den engelske version af bossanova-hittet 'The Girl from Ipanema' - eller 'Pigen fra Ipanema'.

I et opslag på Instagram skriver Astrud Gilbertos barnebarn Sofia Gilberto om sin bedstemors død.

- Jeg er her for at bringe den triste nyhed, at min bedstemor i dag blev til en stjerne og befinder sig ved siden af min bedstefar João Gilberto, skriver Sofia Gilberto i opslaget.

Sangen 'The Girl from Ipanema' blev oprindeligt skrevet og indspillet på portugisisk i begyndelsen af 1960'erne. Antônio Carlos Jobim skrev musikken, mens Vinícius de Moraes skrev teksten.

Sangen var først et hit i Brasilien og blev siden et hit i resten af verden.

Den engelske version blev indspillet i 1963 af Jobim på klaver, Stan Getz på saxofon, João Gilberto på guitar, mens hans hustru, Astrud, sang.