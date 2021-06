Stjæler opmærksomheden: Politisk kysse-protest i Polen

Det italienske succesband Måneskin fik i weekend sat dagsordenen i Polen med et kys under en tv-optræden

I maj måned vandt den italienske gruppe Måneskin med halvt danske Victoria De Angelis på bas Eurovision Song Contest for øjnene af 200 millioner tv-seere, og i weekenden løb de igen med opmærksomheden, da de kom med et særdeles politisk statement fra scenen i Polen, hvor succesbandet optrådte.

Her prikkede forsanger Damiano David og guitarist Thomas Raggi godt og grundigt til den polske holdning til LGBT+-borgeres rettigheder. I flere kommuner i landet har de indført direkte LGBT+-ideologi-fri zoner, hvilket betyder, at det er forbudt for homoseksuelle personer at opholde sig der. Det skriver dr.dk.

Som et meget tydeligt modtræk til den holdning valgte Damiano David og Thomas Raggi at kysse hinanden på scenen under den tv-transmitterede Polsat SuperHit Festival, der fandt sted i den polske by Sopot.

Efter at have fyret deres hit, 'I Wanna Be Your Slave' af, valgte de to unge musikere at smække læberne sammen i et solidt kys, hvor efter Damiano David sagde:

- Vi mener, at alle skal være fuldstændig fri til at være, hvem fuck de har lyst til. Tak, Polen! Kærlighed er aldrig forkert!, sagde han.

Drenge med sminke og pige i blazer

I det hele taget er Måneskin ikke bange for at skabe debat om køn. Det fortalte 21-årige Victoria De Angelis for en måned siden i et længere interview med Ekstra Bladet.

- Vi vil gerne ophæve køn og normer og signalere, at det er fint at være, som man er. Det er godt nok at være, den man er, siger hun fortæller, at ikke alle i Italien er klar til det, sagde Victoria De Angelis, der ofte selv optræder i en blazerjakke, mens drengene i bandet har sminke på.

- Da vi startede med at optræde, var der mange, der kommenterede drengenes makeup. De sagde dumme ting til og om os. Det var faktisk mobning. I forhold til Danmark er Italien ret meget bagud, hvad det angår, og der var mange, der ikke ønskede, at vi skulle vinde på grund af makeuppen. Men unge mennesker i Italien gider ikke at finde sig i det mere, sagde Victoria De Angelis, der sammen med resten af Måneskin er meget bevidst om den taletid, hun har lige nu.

- Vi prøver at sende gode signaler, når vi optræder. Vi har et talerør nu og det skal bruges. Vores fokus er musikken, for vi er ikke politikere, men vi siger, hvad vi mener. Eksempelvis om homoseksualitet, som mange i Italien, ikke synes er i orden. Så vi prøver at rykke lidt ved nogle ting.

Læs hele interviewet med Victoria De Angelis her. Hun fortæller blandt andet om sit frie forhold til sin krop og om at kæmpe med angst som ung.