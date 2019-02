Stjerne død efter mere end 100 hits

Harold Bradley er kun kendt i countrykredse. Men alle har hørt hans guitar.

Amerikaneren spillede med på klassikere som Patsy Clines 'Crazy', Roy Orbisons 'Only the Lonely' og Tammy Wynettes 'Stand By Your Man'.

Torsdag sov han stille ind i en alder af 93 på et hospital i Nashville.

Det skriver The New York Times og mange andre amerikanske medier.

Harold Bradley regnes for at være en af de mest produktive musikere i historien.

Han medvirkede på tusindvis af indspilninger med legender som Elvis Presley, Hank Williams, Loretta Lynn og Buddy Holly, og det anslås, at han havde sit navn på mere end 100 hits.

Harold Bradley åbnede i 1950'erne flere indflydelsesrige pladestudier i Nashville med sin bror, produceren Owen Bradley.

Makkerparret var blandt arkitekterne bag den såkaldte 'Nashville sound', der var en blødere, pænere og mere elegant version af den klassiske countrymusik.

Harold Bradley var desuden præsident for Nashville’s American Federation of Musicians i en årrække.