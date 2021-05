Stjerne dømt: Tændte helt af

Metalguitaristen Pat O'Brien har været i retten efter knivangreb på politibetjent under bizart indbrud

Den amerikanske musiker Pat O'Brien, der er tidligere guitarist i det populære metalband Cannibal Corpse, blev i december 2018 anholdt efter en vanvittig aften, som blandt andet bød på voldeligt overfald, ulovlig indtrængen, et hus i flammer, mere end 80 skydevåben og tre kranier.

Nu har den 55-årige stjerneguitarist fået sin dom, der udover hans allerede overståede fængselstid lyder på fem års prøveløsladelse samt betaling af 23.793,45 dollars svarende til knap 150.000 kroner i erstatning. Desuden skal Pat O'Brien gennemføre 150 timers samfundstjeneste, og han må ikke indtage alkohol og stoffer, hvilket han vil blive testet for.

Metalsitet Blabbermouth skriver, at dommen faldt i stilhed i marts.

Det gik dog alt andet end stille for sig, da Pat O'Brien slap vanviddet løs i Florida for et par år siden.

Eksplosionsagtig brand

Guitaristen skabte overskriften verden over, da han i en tilstand af paranoia brød ind i et hus i sit nabolag og skubbede en kvinde omkuld, fordi han mente, 'nogen var efter ham'.

Pat O'Brien løb ud i baghaven, hvor han senere blev konfronteret af ordensmagten, der fandt ham bag et hegn. Pat O'Brien angreb en politibetjent med kniv og blev pacificeret med strømpistol.

Samtidig gik musikerens hus op i flammer få hundrede meter væk i en eksplosionsagtig brand, der gav brandvæsenet problemer, fordi Pat O'Brien opbevarede diverse ammunition og mere end 80 skydevåben. Samt i øvrigt tre kranier.

Guitaristen blev medlem af Cannibal Corpse i 1997 og fyret i forbindelse med sin anholdelse i 2018.

Bandet har solgt over to millioner album på verdensplan og er blandt historiens mest succesfulde navne inden for subgenren dødsmetal.

Cannibal Corpse har givet talrige koncerter i Danmark gennem årene - blandt andet på metalfestivalen Copenhell i 2015.