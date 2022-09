Stjerne frygtede kokain-mistanke: Taler ud om lidelse

Lewis Capaldi vil undgå, at folk tror, han tager stoffer. Derfor har sangeren nu fortalt omverdenen, at han er blevet diagnosticeret med Tourettes syndrom

Den 25-årige hitsanger Lewis Capaldi, der står bag eksempelvis 'Someone You Loved', Bruises' og 'Before You Go' , har besluttet at fortælle omverdenen om det faktum, at han lider af det frygtede Tourettes syndrom.

Det er en neurologisk tilstand karakteriseret ved en kombination af ufrivillige lyde, udbrud, bevægelser og tics i større eller mindre grad hos personen, der har lidelsen.

Verdensstjernen fortæller, at han fik konstateret Tourettes for nylig, og at han er i en proces, hvor han hele tiden lærer at håndtere sin nye diagnose.

Den skotske musiker fra Glasgow betoner, at han går ud med oplysningen om sin Tourettes, fordi han ikke vil have, at hans fans tror, at hans mimik, tics og ufrivillige bevægelser skyldes et stofmisbrug.

Lewis Capaldi afslører desuden, at han bliver behandlet med injektioner for at fryse musklerne i et forsøg på at holde sine tics i skak.

Det skriver Daily Mail.

- Jeg er blevet diagnosticeret med Tourettes. Jeg vil gerne tale om det, fordi jeg ikke vil have, at folk skal tro, at jeg tager kokain eller noget, fortæller Lewis Capaldi til The Sun, som Daily Mail citerer, og fortsætter.

- Min skulder bevæger sig, når jeg er spændt, glad, nervøs eller stresset. Det er noget, jeg lever med. Det er ikke så slemt, som det ser ud, lyder det.

Botox i skulderen

Capaldi har også været live på Instagram i en session, hvor hans fans kunne spørge ham om løst og fast.

Her forklarede han, at tilstanden kan være 'smertefuld' og 'ubehagelig'.

- Det er en ny ting. Jeg har ikke rigtig lært meget om det. Jeg fik Botox i min skulder for at få den til at stoppe med at bevæge sig, men jeg lærer hele tiden nye måder at klare mig på, sagde Capaldi i sin live-session.

Lewis Capaldi gæstede Danmark denne sommer, da han spillede på Northside i Aarhus. Foto: Per Lange

Frygtede dødelig sygdom

Han fortsatte:

- Da de sagde 'vi tror, du har Tourettes', tænkte jeg, at det gav SÅ meget mening. Når jeg ser tilbage på mine første interviews i 2018, kan jeg se, at jeg gjorde det (havde ufrivillige bevægelser, red.).

Den skotske hitmager fortæller, at symptomerne kommer og går, og at der nogle gange kan gå måneder, uden at han er præget af sin Tourettes.

- Men jeg troede, jeg måske havde en eller anden dødelig sygdom, så i forhold til dét scenarie, tager jeg gerne en omgang Tourettes, fortæller Lewis Capaldi, der på fredag udgiver sin nye single 'Forget Me'.