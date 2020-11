Stjerne helt nøgen på pladecover

Vi går den kolde tid i møde, men det har ikke fået Taylor Momsen til at finde overtøjet frem.

Tværtimod.

Frontfiguren for det amerikanske rockband The Pretty Reckless optræder nemlig nøgen på coveret til gruppens kommende album, der har fået titlen 'Death by Rock and Roll'.

Se det opsigtsvækkende omslag nederst i artiklen.

Nu 27-årige Taylor Momsen har en fortid som model og skuespiller. Hun spillede Jenny Humphrey i den populære tv-serie 'Gossip Girl' og var desuden barnestjerne i blockbusteren 'How the Grinch Stole Christmas'.

Taylor Momsen (til højre) i ungdomsserien 'Gossip Girl', der portrætterede Manhattans elite. Foto: Ritzau Scanpix

Siden 2009 har Taylor Momsen primært satset på rockmusikken.

'Death by Rock and Roll', der udkommer 12. februar, er det fjerde album fra The Pretty Reckless.

Udgivelsen indeholder gæsteoptrædener fra prominente navne som Tom Morello fra Rage Against the Machine samt Soundgardens Kim Thayil og Matt Cameron.

The Pretty Reckless opnåede pæn succes med deres første tre album. Navnlig toeren, 'Going to Hell' fra 2014, markerede sig flot med en femteplads i USA.

På coveret til 'Going to Hell' havde Taylor Momsen i øvrigt heller ikke tøj på.