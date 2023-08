Stjerne i opråb: - Behold jeres bh'er på

Sexlegetøj. Mobiltelefoner. Fastfood.

Der er efterhånden ingen grænser for, hvad fans kan finde på at kaste mod deres idol på scenen, når de er til koncert. Det har fået flere kunstnere til at råbe op og frabede sig kasteskyts, så de ikke ender med at komme til skade.

Nu har Drake meldt sig på banen, dog af en noget anden årsag.

Da han i weekenden gav koncert i Los Angeles, var det nemlig ifølge Billboard første gang, at hans femårige søn, Adonis Graham, var til stede blandt publikum.

Drake, der har det borgerlige navn Aubrey Drake Graham, med sønnen Adonis Graham til Billboard Music Awards i 2021. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Og han skulle meget gerne skånes for en helt særlig oplevelse, som ellers hører Drakes koncerter til.

- Hør, for at være helt ærlig, så kan jeg ikke tale om bryster i aften her i L.A. Min søn er med til showet for første gang, så vi er nødt til at gøre det børnevenligt i aften. Så I må alle sammen beholde jeres bh'er på, lød det ifølge mediet fra Drake.

Farlig trend

Selvom Drake tilsyneladende tager let på at blive overdynget med undertøj, når han optræder, er det ikke en helt ufarlig trend.

Tidligere på sommeren blev Bebe Rexha ramt i hovedet af en mobiltelefon, da hun optrådte, hvorefter hun måtte hjælpes af scenen og sys efter at have flækket øjenbrynet.

Rapperen Cardi B havnede i problemer, da hun for nylig blev mål for en drink, der blev kastet på hende, mens hun optrådte, fordi hun som modsvar kastede sin mikrofon mod publikum.

Flere stjerner har da også taget kraftigt afstand fra den farlige trend, heriblandt Adele som under en koncert for nylig gjorde det meget klart, at hun ikke ville finde sig i at blive kastet til måls efter.

- Har I lagt mærke til, at folk ligesom har glemt, hvordan man opfører sig til koncerter i øjeblikket? Folk kaster bare lort på scenen, har I set det? I kan fucking vove på at gøre det. I kan lige vove på kaste noget mod mig, så slår jeg jer fucking ihjel, sagde hun.