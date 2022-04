Stjerne-musiker har fået kræft

Den engelske musiker Paul Benjamin Arthurs, også kendt som Bonehead, som de fleste kender fra rockbandet Oasis, er ramt af kræft.

Det fortæller den 56-årige guitarist på sin Twitter-profil, hvor han samtidig meddeler, at han stopper med at spille i et stykke tid.

'Jeg er blevet diagnosticeret med kræft i mandlerne, men den gode nyhed er, at det kan behandles, og jeg skal snart starte til et behandlingsforløb,' skriver Arthurs og fortsætter:

'Jeg holder jer løbende opdateret om, hvordan det går,' forsikrer han sine 131,2 tusind følgere.

Selvom Oasis blev opløst i 2009, turnerer den kræftramte musiker stadig sammen med Liam Galagher, der udgjorde den ene frontperson i bandet.

Den tidligere Oasis-forsanger har også kommenteret på nyheden, hvor han udrykker sin medfølelse for den kræftramte Arthurs:

– Sender stor kærlighed til den eneste Bonehead og hans familie. Jeg ønsker dig god bedring. Vi tænker alle på dig, skriver Liam Gallagher på Twitter.