Stjerne opereret: Vender snart tilbage

Snart er 82-årige Tom Jones igen klar til at svinge hofterne til 'Sexbomb'.

Han er nemlig blevet udstyret med en ny af slagsen, og dermed er han indehaver af to nye hofter.

Det afslører Tom Jones selv i et opslag på Instagram.

'Far har to nye hofter nu!', skriver han og fortsætter:

'Til alle dem, der har været bekymrede og sendt gode hilsner, er jeg glad for at kunne meddele, at min seneste operation gik godt. Jeg følger anbefalingerne og laver mine øvelser, så jeg er glad for at kunne sige, at jeg snart vender tilbage'.

Aflyste shows

Tom Jones er trods sine 82 år stadig i fuld gang med karrieren, og nu lader det altså til, at han snart er klar til at vende tilbage til scenen.

I sommer måtte han dog aflyse en række koncerter på grund af betændelse i struben. I den forbindelse florerede der rygter om, at han var kollapset inden en koncert på grund af dårligt helbred, men det kunne han efterfølgende fuldstændig afkræfte.

'En specialist kom på besøg og diagnostiserede mig med 'strubebetændelse'. Han anbefalede på det kraftigste at udskyde aftenens show og foreskrev medicin og ro til stemmen', skrev Tom Jones og understregede, at han ikke faldt om:

'Jeg kollapsede IKKE noget sted på noget tidspunkt. Det er bare rygter'.

Tom Jones er kendt for hits som 'Sexbomb', 'It's Not Unsusual' og 'She's a Lady'.

Han slog igennem i 1965, og siden har han solgt mere end 100 millioner albums og høstet adskillige priser, heriblandt en Grammy for bedste nye artist i 1966 og en DMA for bedste internationale mandlige artist.

Tom Jones er også kendt som dommer og coach i den britiske udgave af underholdningsprogrammet 'The Voice'.