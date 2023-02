Stjerne revser magasin: - Hvem giver en fuck?

Han er en gammel kending.

Ice Cube med det borgerlige navn O'Shea Jackson har siden start 1990'erne leveret stribevis af hits, og nogle vil mene, at den 53-årige rapper er i toppen blandt de bedste rappere nogensinde i USA.

Men ikke Billboard.

Det amerikanske musikmagasin har lavet en top 50-liste over de rappere, som de mener er de bedste nogensinde. Og tages et kig på den lange liste, skal man helt ned på en 18. plads for at finde Ice Cube.

TMZ har talt med Ice Cube om placeringen, som han ikke giver meget for.

- Billboard er ikke hiphop, så deres meningen betyder ingenting. Så hvem giver en fuck? Det er en irrelevant liste, siger Ice Cube til mediet.

Jay-Z topper

Tages et kig på Billboards liste, er der flere velkendte navne, der ifølge musikmagasinet er større end Ice Cube.

På førstepladsen finder man Jay-Z efterfulgt af Kendrick Lamar, Nas, Tupac Shakur, Eminem og Biggie Smalls.

Drake er til at finde på 8. pladsen efterfulgt af Snoop Dogg, Nicki Minaj og Kanye West.

50 Cent er ifølge Billboard den 17. bedste rapper nogensinde, altså en bedre placering end Ice Cube.

Udover karrieren som rapper har Ice Cube også medvirket i stribevis af film, blandt andet 'Boyz n the Hood', 'Barbershop', '21 Jump Street' og senest 'The High Note'.