Stjerne trækker stikket: Ramt af kræft i maven

Den amerikanske countrystjerne Toby Keith er blevet ramt af kræft.

De triste nyheder deler den 60-årige sanger selv i et opslag på Twitter, hvor han beskriver, at han fik diagnosen sidste år og siden har gennemgået forskellige behandlinger.

'Sidste efterår blev jeg diagnosticeret med kræft i maven. Jeg har brugt de sidste seks måneder på at være i kemobehandling, stråling og gennemgået operation. Så langt, så godt. Jeg har brug for tid til at trække vejret, komme mig og slappe af', skriver han i opslaget.

Her fortæller han videre, at han den næste tid vil fokusere på sin familie og derfor heller ikke kommer til at give koncerter.

'Jeg ser frem til at bruge tid sammen med min familie. Jeg vil se mine fans før eller siden. Jeg kan ikke vente', skriver han.

Under opslaget vælter det ind med ønsker om god bedring fra fans fra nær og fjern.

Toby Keith er især kendt for sin countrymusik, som han har haft stor succes med igennem 90'erne og 00'erne. Han er blandt andet kendt for sange som 'Should've Been a Cowboy', 'American Soldier' og 'I Love This Bar'.

Countrysangeren har ad flere omgange haft sange øverst på Billboards Country-lister.

Han har siden 1984 været gift med Tricia Lucus, som han har tre børn sammen med.