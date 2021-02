Stjerne undskylder for filmscener

Filmen 'Music', der er nomineret til to Golden Globes, er sangerinden Sias debut som instruktør.

Den handler om en autistisk kvinde, og den får hård kritik for nogle kontroversielle scener, hvor personer med infantil autisme spændes fast, når de får anfald.

Det har gjort flere sure på sociale medier, som mener, at det er traumatiserende at spænde autistiske personer fast på den måde.

Sangerinden har efterfølgende undskyldt på Twitter, skriver flere internationale medier, heriblandt BBC.

Efterfølgende har Sia tilsyneladende slettet sin Twitter-konto, som ifølge BBC havde omkring seks millioner følgere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tilføjer advarsel

Sia kom med en uforbeholden undskyldning på Twitter til de mange fans, der havde udtrykt deres utilfredshed med scenerne.

'Jeg har planer om at fjerne fastspændingsscenerne fra alle fremtidige udgaver. Jeg lyttede til de forkerte mennesker, og det er mit ansvar. Min research var tydeligvis ikke dybdegående nok, og ikke bred nok.'

'Jeg lover, jeg har lyttet. Filmen 'Music' vil fremadrettet have en advarsel i begyndelsen af filmen', skriver Sia på Twitter, inden hun kort og godt afslutter med at skrive 'undskyld'.

Sia, der har det borgerlige navn Sia Kate Isobelle Furler, er blandt andet kendt for det gigantiske hit 'Chandelier'.

Den er nomineret til en Golden Globe for bedste film i kategorien 'musical eller komediefilm', mens Kate Hudson ligeledes er nomineret for bedste kvindelige skuespiller. Det har været med til at skubbe mere gang i debatten om de kontroversielle scener, at den siden er blevet prisnomineret.