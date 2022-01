Stjernekrig: Vilde beskyldninger mod sanger

Damon Albarn havde ikke meget tilovers for Taylor Swift, indtil han fik skældud af hende på internettet

Da Damon Albarn styrede mikrofonen i bandet Blur, var han samtidig en del af britpoppens store musikalske boksebrag mellem Blur og Oasis.

Boksehandskerne har han tydeligvis gemt i skuffen, og i weekenden fandt han dem frem igen. Denne gang gik det ud over den hårdtprøvede popstjerne Taylor Swift, som ikke fik så kærlige ord med på vejen.

I et længere interview med Los Angeles Times fortæller Gorillaz-frontmanden, at han ikke har den store tiltro til Taylor Swifts evner som sangskriver.

'Hun skriver ikke sine egne sange,' er Albarn citeret for i avisen.

Det skriver Gaffa og Guardian.

Twitter-Taylor til tasterne

Udsagnet fra den populære musikmand var ikke noget, der gjorde Taylor tilfreds, og derfor gik hun på Twitter.

'Damon Albarn, jeg var sådan en stor fan af dig, indtil jeg så dette. Jeg skriver ALLE mine sange. Dit udsagn er forkert og så skadende. Du behøves ikke at kunne lide mine sange, men det er 'fucked up', du forsøger at miskreditere min sangskrivning. WOW.'

Sarkastisk tilføjer hun, at hun selv har skrevet sit tweet, hvis han skulle være i tvivl.

På Twitter er Damon Albarn noget blødere end i den skrevne presse, og han valgte at undskylde.

'Jeg er helt enig. Jeg havde en samtale om sangskrivning, og desværre blev det reduceret til clickbait. Jeg undskylder uden forbehold. Det sidste, jeg ville gøre, er, at miskreditere din sangskrivning. Jeg håber, du forstår,' skriver Damon Albarn.

Selvom han kalder det 'clickbait', undskylder han alligevel ikke for, at han er blevet fejlciteret.