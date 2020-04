Stjernemusiker død af coronavirus

Jazzmusikeren Wallace Roney er død.

Trompetisten gik bort i går på grund af komplikationer i forbindelse med coronavirus. Han blev 59.

Billboard og flere andre udenlandske medier bringer nyheden.

Wallace Roney blev sidste onsdag indlagt på St. Joseph's University Medical Center i Paterson, New Jersey.

Legende som mentor

Musikeren og komponisten, der kom fra Philadelphia, var inspireret af legenden Miles Davis, som han optrådte med på Montreux Jazz Festival i 1991. Miles Davis døde få måneder senere.

Wallace Roney hyldede forbilledet på en turné med Wayne Shorter, Herbie Hancock og Ron Carter, og sammen indspillede de i 1994 albummet 'A Tribute to Miles', der vandt en Grammy.

Trompetisten udsendte en lang række plader i eget navn og indspillede også med blandt mange andre Art Blakey, Chick Corea og Dizzy Gillespie.

Wallace Roney var uddannet på Berklee College of Music og Duke Ellington School of the Arts.