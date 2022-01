Stjerner i sorg: 'Fuldstændig smadret'

Store dele af verden vågnede fredag morgen op til nyheden om, at den amerikanske rockstjerne Meat Loaf er død i en alder af 74 år.

Nyheden har i hvert fald hurtigt bredt sig på sociale medier, hvor flere af 'Bat Out of Hell'-sangerens kolleger har været ved tasterne.

I et opslag på Instagram deler Queen-guitaristen Brian May et billede, hvor de to står sammen, akkompagneret af en tekst, hvor han udtrykker sin sorg over tabet.

'Jeg husker de gode tider. Jeg er fuldstændig smadret over, at Meat Loaf har forladt os. Han var altid fuld af særheder med en sans for uskyldig frækhed som en femårig, Meat var for evigt ung', skriver han blandt andet.

Han fortæller videre, at de to tit har mødtes for at spille musik.

'Vi havde det så sjovt sammen, og fordi han kun var tre måneder yngre end mig, føltes han som en bror. Kære Meat, verden sørger og vil savne din fine og magtfulde tilstedeværelse i lang tid. Hvil i fred', slutter han sit opslag.

Cher i sorg

Også den amerikanske sanger og skuespiller Cher er hårdt ramt.

På Twitter har hun delt sin hyldest til Meat Loaf og sin dybeste medfølelse med hans efterladte.

'Jeg havde det så sjovt med Meat Loaf, da vi lavede 'Dead Ringer'. Jeg føler med hans familie, venner og fans. Er det bare noget, jeg forestiller mig, eller er der helt fantastiske kunstnere, der dør hver anden dag?', skriver Cher.

Den britiske skuespiller Stephen Fry har ligeledes delt et opslag til ære for Meat Loaf. Her mindes han deres fælles optræden i underholdningsprogrammet 'Saturday Night Live', der fandt sted for over 20 år siden.

'Jeg håber, at paradiset er, som du husker det fra instrumentbrættets lys (reference til Meat Loaf-sangen 'Paradise by the Dashboard Light', red.)', skriver han blandt andet.

Meat Loaf blev 74 år gammel. Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort.

Sangeren efterlader sig en datter og en steddatter.